Rennradfahrer bei Kollision verletzt

Zu einer Kollision von zwei Radfahrern ist es am Dienstagabend im Gemeindegebiet von Mörtschach gekommen. Ein 67-jähriger Rennradfahrer bog von einer Gemeindestraße in einen Güterweg ein und krachte mit der Schulter in einen 16-Jährigen, der ebenfalls mit dem Rennrad unterwegs war. Erster wurde verletzt und musste ins BKH Lienz gebracht werden.