Facebook gibt Hass-Poster Frankreichs Justiz preis

Facebook will in Frankreich künftig die Identitäten mutmaßlicher Autoren von Hassbotschaften an Richter weiterleiten. Das soziale Netzwerk habe sich dazu weltweit erstmals bereit erklärt, sagte der französische Minister für Digitales, Cedric O, am Dienstag. „Dies sind große Neuigkeiten, das bedeutet, dass nun juristische Verfahren normal laufen können.“