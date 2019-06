Sechs Tote bei Brand von Holzhaus in den USA

Bei einem tragischen Brand in den USA sind sechs Menschen, darunter vier Kinder, in den Flammen umgekommen. In einem Gebäude aus Holz in Langlade im Staat Wisconsin im Mittleren Westen brach am Dienstagmorgen Feuer aus. Zwei Frauen befanden sich ebenfalls in dem Haus, konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.