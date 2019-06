Die Villacher Narren streiten (wieder)

Womit sich bewahrheitet, was in der Draustadt jeder weiß: Bei nichts verstehen die Villacher weniger Spaß als beim Fasching. Mitten im Hochsommer schmiss Kanzler Kuno Kunz am Montag alles hin, weil er eine personelle Rochade im Ministerrat nicht durchgebracht hatte. Wer übernimmt den zerstrittenen Haufen?