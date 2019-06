Bundesheer vor Pleite: Leistungsschau abgesagt!

Beim Versuch, die Airpower in Zeltweg abzusagen und die Sicherheitsschule in Wiener Neustadt nicht starten zu lassen, scheiterte Starlinger am politischen Widerstand. Das ändert aber nichts daran, dass dem Bundesheer heuer 47 Millionen Euro fehlen, um die Personalkosten abzudecken, wie aus einem Papier vom 18. Juni hervorgeht. Darin werden die Dienststellen aufgefordert, Einsparungspotenzial auszuarbeiten.