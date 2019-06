Formel Fadesse? Mercedes wandelt auf einsamem Pfad

Wolff: „Was sollten wir tun?“

„Was sollten wir anderes tun?“, entgegnete Wolff zuletzt. „Jeder an unserer Stelle würde kontinuierlich versuchen, die Leistung weiter zu verbessern. Das ist es, was wir in allen Bereichen tun. Aber gleichzeitig sieht der Fan in mir auch Rennen, die weniger interessant sind.“ Der Konkurrenz machte der Wiener kurzfristig Hoffnung: „Österreich ist ein neues Spiel, neues Glück.“ Es sei nicht zu erwarten, dass Mercedes ähnlich dominiert wie in Frankreich. „Weil es so heiß ist und eine Powerstrecke“, verwies er auf zwei angebliche Schwachpunkte im diesjährigen Paket: Kühlung und Geraden-Speed.