Bill Cosby legt Berufung gegen Urteil ein

Im September 2018 hatte das Gericht im Bundesstaat Pennsylvania eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren gegen den früheren TV-Star verhängt. In dem Prozess ging es um die Vorwürfe der Klägerin Andrea Constand. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Cosby sie im Jänner 2004 in seinem Haus in Philadelphia unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht hatte.