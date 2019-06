Uruguay will Reichsadler-Verkauf stoppen

Heckadler bei uruguayischer Kriegsmarine unter Verschluss

Die deutsche Bundesregierung hatte einen Verkauf des 2,80 Meter hohen und 350 Kilogramm schweren Adlers auf dem freien Markt stets zu verhindern versucht. Sie will nicht, dass die Bronzeskulptur für die Verherrlichung der NS-Herrschaft missbraucht wird. Berlin würde den Reichsadler am liebsten in einem Museum sehen. Der Heckadler befindet sich in Gewahrsam der uruguayischen Kriegsmarine.