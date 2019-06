Oberkärntner wollte Kalaschnikow kaufen

Der Tunnelbauer (35) hatte an einem Abend, an dem viel Alkohol floss, dem 22-Jährigen erzählt, dass er automatische Sturmgewehre und Handgranaten daheim hätte. Als er wieder einmal zu Hause war, packte er die Sachen ins Auto. Bei der Einfuhr wurde er am Karawankentunnel erwischt.