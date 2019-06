Manuel Feller lüftet sein süßes Baby-Geheimnis!

„Baby-Alarm“ im rot-weiß-roten Wintersport: Mit Manuel Feller reiht sich bald ein weiteres ÖSV-Ass in die Riege der Ski-Jung-Väter ein! Am Dienstag lüftete der mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison stehende 26-Jährige via Instagram sein süßes Baby-Geheimnis - mit einem Bild, das ihn das Bäuchlein seiner schwangeren Freundin küssend zeigt…