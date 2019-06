36,7 Grad: Neuen Tiroler Juni-Rekord in Innsbruck

„Hoch Ulla“ bläst die Sahara-Hitze zu uns! Am Mittwoch wird es laut Ubimet in Österreich heißer als in Teilen Nordafrikas, wo es z.B. in Algier mit 31 Grad verhältnismäßig „kühl“ bleibt. Temperatur-Brennpunkt war am Dienstag mit 36,7 Grad in Tirol. Dort wurde der langjährige Juni-Bundesländerrekord aus dem Sommer 2012 gebrochen.