Mixed-Schützen und Mixed-Judoka holen BRONZE!

Wraber gewann Badminton-Gruppenspiel gegen Nikolow

Der Österreicher Luka Wraber gewann wiederum am Dienstag sein zweites Badminton-Gruppenspiel bei den Europaspielen in Minsk. Der 28-Jährige besiegte in Pool F den Bulgaren Daniel Nikolow 2:1 (17,-23,18) und wahrte damit die Chance auf den Aufstieg. Am Montag hatte Wraber gegen den Spanier Pablo Abian (Nr. 6) 0:2 (-11,-8) verloren, am Mittwoch (8.45 Uhr MESZ) geht es noch gegen den Iren Nhat Nguyen. Für Dominik Stipsits/Philip Birker setzte es auch in ihrem zweiten Pool-D-Match eine Niederlage. Der 24-jährige Niederösterreicher und der 21-jährige Steirer unterlagen Alex Wlaar/Dimitar Janakjew (BUL) 0:2 (-10,-19). Am Montag hatte das ÖBV-Duo ein 0:2 (-16,-15) gegen Mark Lamsfuss/Marvin Seidl (GER-4) kassiert. Am Mittwoch (11.40 Uhr) geht es gegen Glib Beketow/Mihailo Machnowski (UKR).