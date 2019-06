Popfest: Zehn Bühnen für das zehnjährige Jubiläum!

Kuratiert wird die Jubiläumsausgabe von den Musikerinnen Mira Lu Kovacs (u. a. Schmieds Puls) und Yasmin Hafedh (alias Yasmo). Beide haben selbst bereits am Popfest gastiert. „Pop will keine Norm, und wir wollen das auch nicht“, heißt es in ihrem „Mission Statement“. Dem entsprechend wird das Spektrum durchaus ausgedehnt, auch Humoristisches mit dem PCCC, also dem Politically Correct Comedy Club, oder Acts mit literarischer Ambition, wie der Blitzlichtgewitter Poetry Jazz Slam sind mit dabei.