Österreichs Eurofighter fliegen bisher unfallfrei

Im Simulator wird für den Notfall geübt

In die Luft steigen fast immer zwei Flugzeuge auf, teilweise auch drei. Klare Regeln bezüglich Abstand und Höhe sollen tragische Vorfälle wie in Deutschland verhindern. Für den Notfall kann an einem Simulator in der Zeltweger Kaserne trainiert werden. „Es ist die reale Abbildung eines Eurofighters“, erklärt Springer.