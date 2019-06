Schock: Hochgiftiger Skorpion im Kleiderschrank

Da staunte eine Familie in Graz-Wetzelsdorf kürzlich nicht schlecht: Diese urlaubte in Mexiko. Und genau dort hatte sich offenbar ein Skorpion in eine Softshell-Jacke eingenistet. Die Jacke wurde bei der Ankunft zuhause an ihren Platz in einem Schiebekasten gehängt. Dort, wo es sich auch die Hauskatze immer wieder für ein Schläfchen gemütlich macht.