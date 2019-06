In Oberösterreichs Spitälern herrscht in der Pflege große Personalnot, was sich in (zu) belastenden Arbeitsbedingungen für viele dort Beschäftigte niederschlägt. Eine umfassende AK-Studie, für die 216 Interviews mit Betroffenen gemacht wurden, zeigt, dass rasch gegengesteuert werden muss. AK-Präsident Johann Kalliauer fordert eine Personalaufstockung um 20 Prozent, das sind 2500 Vollzeitkräfte!