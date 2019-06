Hitzewelle: bis zu 37 Grad in Salzburg erwartet

Der Grund für die aktuelle Hitzewelle ist eine kräftige Südströmung, die Luft aus dem Nordwesten Afrikas und dem Mittelmeerraum nach Europa bringt. Auch Salzburg wird von der heißen Luftströmung - wenn auch nur am Rande - erreicht. Sie bringt uns drückend schwüle Hitze. Dazu mischt sich ein Schönwetterlage, erklärt Yasmin Markl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik Salzburg: „Wir haben aktuell ein Hochdruckgebiet, an das links und rechts jeweils ein Tiefdruckgebiet angrenzt - eine so genannte Omegalage.“ Das so entstandene Druckgebilde erinnert an den namensgebenden griechischen Buchstaben Omega und bleibt über einen vergleichsweise langen Zeitraum stabil. „Soweit das meteorologische Auge blickt, bleibt uns das heiße Wetter erhalten. Auch nächste Woche ist noch keine Abkühlung in Sicht“, sagt Markl vorher.