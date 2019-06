War Attentat mit Autobombe auf Strache geplant?

Anwalt des Verdächtigen: „Hatte nie Problem mit Strache“

Auch der Anwalt des verdächtigen Drogendealers in dem Ermittlungsverfahren meldete sich noch am Dienstagabend zu Wort und ging in die Offensive. Die Vorwürfe gegen seinen Mandanten seien „völlig absurd und aus der Luft gegriffen“, so Jurist Wolfgang Blaschitz im „Krone“-Gespräch. Das zeige schon alleine die Tatsache, dass er nach Bekanntwerden „nicht einmal in Untersuchungshaft genommen wurde“, hob Blaschitz hervor, dass die Anschuldigungen „einzig und alleine auf den Behauptung des V-Mannes“ beruhen würden.