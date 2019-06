Prozessstart im Umfeld des Ibiza-Videos geplatzt

Die zwei Bosnier werden per Videoleitung im Bezirksgericht Salzburg vernommen. Bei Julian H. ist die Sache komplizierter. Er lebt offenbar in totaler Panik vor einer möglichen Verhaftung in Deutschland. Da eine Vernehmung damit schwierig wird, soll Julian H. per Skype an einem geheimen Ort befragt werden. Nicht in einem Gerichtsgebäude, wie üblich. Der Pressesprecher des Landesgerichtes Krems, Ferdinand Schuster: „Die Richterin wird seine Identität überprüfen und auch klären, ob der Zeuge nicht irgendwie beeinflusst wird.“