Vermisster Wanderer (62) aus Wien tot aufgefunden

Der Wiener hatte sich in einer Gästepension in Altaussee (Bezirk Liezen) eingemietet und soll laut Landespolizeidirektion während seines Urlaubes keinen näheren Kontakt zum Unterkunftgeber gesucht haben. Am Dienstag, dem 11. Juni, in der Früh dürfte der Mann alleine zu einer Wanderung auf den Loser aufgebrochen sein. Nachdem der Zimmerwirt schließlich bemerkte, dass der 62-Jährige drei Tage lang nicht in die Gästepension zurückgekommen war, alarmierte er die Polizei.