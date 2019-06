Affenhitze kostet uns 308 Millionen Euro Strafe

Ausbau der Öffis

Das will Landesrat Rudi Anschober verhindern - er fordert, die Ziele des Pariser Übereinkommens in die Bundesverfassung zu verankern. Dazu will er Vorrang für eine beschleunigte Energiewende mit der Verdreifachung der Sanierungsrate bis 2030 sowieeine konsequente Einleitung der Mobilitätswende mit zwei Milliarden Euro pro Jahr für den Ausbau der Öffis in Stadt und Land.