Unbekanntes Räuber-Trio überfiel Opfer zweimal

Mit den Worten „Gib mir dein Geld - ansonsten knallt‘s“, sollen drei bisher unbekannte Täter am 24. Juni 2019 um 12 Uhr in Linz Bargeld von einem 16-Jährigen aus Wilhering gefordert haben.

Das Opfer hielt sich zu dem Zeitpunkt mit einem Freund am Skaterplatz in der Nähe eines Gasthauses in Linz-Urfahr auf. Um in Ruhe gelassen zu werden, kam der Bursch der Forderung nach und übergab 20 Euro aus seiner Geldbörse an einen der drei Täter.



Zweite Begegnung

In weiterer Folge trafen das Opfer und die Täter bei einem Discounter in der Freistädter Straße neuerlich aufeinander, worauf der 16-Jährige ein weiteres Mal dahingehend bedrängt wurde, Bargeld herauszugeben.

Auf der Rückseite des Discounters, uneinsehbar für Zeugen, wurde dem Opfer diesmal ein Geldbetrag in Höhe von 70 Euro abgenötigt.

Daraufhin verständigte der 16-Jährige via Notruf die Polizei. Eine Fahndung im Nahbereich verlief trotz guter Täterbeschreibung (zwei Täter flüchteten mit einem schwarz-orangen Derbi - Moped in Richtung Ferihumerstraße) erfolglos. Das Opfer blieb unverletzt.