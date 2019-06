Wird ER bald als neuer Chelsea-Coach präsentiert?

Der frühere Mittelfeldspieler, der von 2001 bis 2014 an der Stamford Bridge unter Vertrag gestanden war, hatte das Amt in Derby erst vor einem Jahr übernommen. In seiner ersten Saison als Cheftrainer verpasste er mit dem Verein nur knapp den Aufstieg in die Premier League. Derby scheiterte im Play-off-Finale mit 1:2 an Aston Villa.