„Samurai Shodown“ kehrt nach elf Jahren zurück

Elf Jahre nach dem letzten Teil kehrt das Prügelspiel „Samurai Shodown“ zurück. Im ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbaren Reboot treten 13 bekannte Kämpfer der Serie gegen drei ganz neue Krieger an, per DLC sollen mit der Zeit weitere nachgereicht werden. Das Spiel enthält verschiedenste Modi für lokalen oder Online-Multiplayer, einen Story-Modus und einen Trainingsbereich. eSports-Turniere sind seitens Entwicklerstudio SNK und Publisher Athlon Games ebenfalls geplant.