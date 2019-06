Baum fiel plötzlich um: Kletterer (39) verletzt

Ein Kletterer ist am Dienstag beim Zustieg zur Steiganlage Spielmäuer nahe Mariazell in der Obersteiermark von einem umfallenden Baum getroffen worden. Laut dem Roten Kreuz wurde der 39-Jährige am Rücken verletzt. Sein Begleiter konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten.