„US-Plan für Palästinensergebiete ist naiv“

Er setze daher keine großen Hoffnungen in die am Dienstag in Bahrain beginnende Investitionskonferenz für die Palästinensergebiete, zumal die Palästinenser nicht einmal daran teilnehmen. „Die palästinensische Führung empfindet, dass Washington zu einseitig Entscheidungen trifft, und fühlt sich nicht als ebenbürtiger Partner behandelt“, sagte Schmale.