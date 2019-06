Im Internet verliert man schnell den Überblick - oder tappt leicht in Fallen der Cyber-Mafia. Das musste nun auch ein Opfer aus dem Bezirk Melk am eigenen Leib - beziehungsweise am eigenen Konto - erleben. Ein fünfstelliger Betrag ist weg, verschwunden in den Weiten des World Wide Web. Computerexperten ermitteln.