„Das ist doch Abzocke!“, ärgert sich eine Niederösterreicherin. Ihre Schwester war ins Spital nach St. Pölten eingeliefert worden. Als wäre das alleine noch nicht schlimm genug: Innerhalb weniger Tagen hatte die besorgte Familie mehr als 100 Euro an Parkgebühren angehäuft. Das ruft die FP-Forderung nach kostenlosen Stellflächen für Spitalsbesucher in Erinnerung. Diese war, wie berichtet, von der niederösterreichischen Landesklinikenholding postwendend abgelehnt worden. Das sorgt nun vor allem in der Landeshauptstadt für Debatten: Denn das Parken vorm Spital St. Pölten wird nicht nur nicht gratis - es steht auch eine großflächige Kurzparkzone rund um das Krankenhaus im Raum.