Budget-Debatte bringt (Eigen-)Lob und Tadel

Ein zukunftsvergessener, ungustiöser Hohn für die Steuerzahler. Neos-Chefin Indra Collini ließ kein gutes Haar am Finanzfahrplan. Das Nulldefizit bis 2021 sei „reines Wunschdenken“, der Voranschlag erhalte daher keine pinke Stimmen. Versöhnlicher beginnt die Grüne Helga Krismer: „Das Budget ist der Kern unseres Willens“, erklärt sie den anwesenden Mandataren ihre Aufgabe. Entscheidungen zu treffen, sei für die Opposition in Niederösterreich aber schwer. „Wenn ich etwa frage, warum wir eine neue Gesundheitsagentur brauchen, bekomme ich von VP-Klubchef Klaus Schneeberger nur zu hören: ,Weil wir das so machen wollen!‘“ Mit Verweis auf den geforderten Klimastabilitätspakt kündigte sie an, dem Budget nicht zuzustimmen. „Die Richtung stimmt“, lässt FP-Klubobmann Udo Landbauer keine große Kritik erwarten. Die Schuldenbremse sei eine freiheitliche Forderung, die Schritte zum Nulldefizit aber noch klein. Er will im System sparen.