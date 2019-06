Im Rahmen ihrer Diplomarbeit konstruierten die Schüler Ingo Gawron und Manuel Vollnhofer vom Hochbau-Kolleg der HTL in Pinkafeld jetzt ein neues Feuerwehrhaus für die Profi-Helfer in Ungerbach im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ). Das moderne Gebäude wird komplett in Holzbauweise errichtet und soll gleichzeitig auch als eine Art zweites Gemeindezentrum genutzt werden. So ist etwa geplant, den Veranstaltungsraum sowohl für die Feuerwehr selbst, als auch für örtliche Vereine und Feste zu nutzen. Zusätzlich soll eine öffentliche Toilettenanlage für die Bevölkerung in den Neubau integriert werden.