Kontaktlinsen im Sommer pflegen

Augen sowie Kontaktlinsen sind nämlich derzeit öfter Strapazen durch Chlor oder Salzwasser ausgesetzt. Das stellt zwar an sich keine Gefahr dar, kann aber bei empfindlichen Menschen schnell zu Reizungen führen. Außerdem setzen sich mitunter Keime fest. Für einige stellen Tageslinsen eine Alternative dar. Produkte mit UV-Filter sind ebenfalls sinnvoll. Grundsätzlich gilt: Weiche Kontaktlinsen eignen sich besser für den Schwimmsport, da sie sich an die Hornhaut schmiegen und deshalb nicht so leicht aus den Augen rutschen.