Kampf gegen Tumore: Neue Großgeräte am LKH Graz

Das Strahlentherapiezentrum am LKH-Uniklinikum Graz hat zwei zusätzliche Hochleistungs-Linearbeschleuniger erhalten. Damit gibt es in Graz nunmehr sieben dieser Großgeräte für die Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren. Die Wartezeiten sollen sich dadurch verkürzen. Am Dienstag wurde das baulich erweiterte Zentrum offiziell in Betrieb genommen. Insgesamt wurden 13 Millionen Euro investiert.