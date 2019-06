CDU/CSU-Fraktion für staatliche Kryptowährung

Facebooks Ankündigung einer eigenen Blockchain-basierten Währung macht Schule. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in Deutschland will sich nun für eine staatliche Kryptowährung einsetzen, einen sogenannten Stablecoin. „Es gibt ein Bedürfnis dafür“, sagte der Blockchain-Experte der Union, Thomas Heilmann, am Dienstag in Berlin. Allerdings seien die Notenbanken noch skeptisch.