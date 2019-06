Ex-Landeschefin wurde Opfer von Serien-Dieb

Des Öfteren kam es vor, dass die dreisten Diebe den Fahrgästen aufdringlich in die Züge halfen und währenddessen ihre Geldbörse stahlen. In Salzburg beispielsweise wurde eine Frau bis in den Zug verfolgt, wo ihr dann die Brieftasche entwendet wurde. Einige Reisende wurden in öffentlichen Verkehrsmitteln und auch bei Haltestellen Opfer der Langfinger. Polizeidienststellen verglichen das Videomaterial von Überwachungskameras und kamen so auf die Spur des Beschuldigten. Er wurde in Polen festgenommen und nachSalzburgausgeliefert.