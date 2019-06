In Wien kann nun jeder zum Künstler werden

Malen, kreativ sein und etwas Neues erleben: In zahlreichen Bars, Restaurants und Hotels der Stadt wird mehrmals pro Woche zur „ArtNight“ geladen. Unter Anleitung einer Künstlerin lernt man dort einen Abend lang, in einer Gruppe sein eigenes Bild zu malen. Die Motive werden im Voraus festgelegt und sind so konzipiert, dass sie jeder nachmalen kann. Leonie Seitz vom ArtNight-Team erklärt: „Aktuell besteht unser Team aus 250 Künstlern und Künstlerinnen in mehr als 80 Städten in sechs Ländern.“