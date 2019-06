SPÖ: „Haben alle Spenden transparent ausgewiesen“

SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Dienstag zu möglichen Umgehungskonstruktionen in Sachen Parteifinanzierung Stellung genommen und die Vorwürfe der ÖVP zurückgewiesen. „Alles, was an die SPÖ geht, als Sachspende oder monetäre Spende, wird im Rechenschaftsbericht transparent ausgewiesen“, sagte sie am Rande einer Pressekonferenz zum Thema Pflegesicherheit (siehe Video oben). Bezüglich zweier ins Visier geratener Vereine meinte Pensionistenverbands-Chef Peter Kostelka, diese „Neuordnung“ sei nur erfolgt, um klar zwischen Pensionistenverband und SPÖ zu unterscheiden. Finanzielle Verbindungen gebe es keine.