Alles hat seinen Preis

Als junge Studentin belegt Joan Physik an der prestigeträchtigen Universität Cambridge, es ist 1938 und der Zweite Weltkrieg bebt bereits durch den Erdball. Sie ist eine junge, intelligente Frau. Die Gespräche mit ihren Kommilitonen bis spät in der Nacht rangieren über Themen wie Physik, Politik bis über die Möglichkeit eines Lebens in einer klassenlosen Gesellschaft. Das ihr eigenes Leben schon bald auf ihre schwerste Probe gestellt wird, weiß die Britin damals noch nicht. Es ist erst Jahre später, als Großbritannien an einer geheimen Forschung rund um ein Projekt, ähnlich dem amerikanischen Pendant Manhattan-Projekt, tätig ist und Joan als Arbeitskraft ihres Professors Max Davies an Informationen gelangt, die den Krieg beeinflussen könnten. Erst hier stellt sich die Frage, welchen Weg sie für den Richtigen hält und wie weit sie dieser von ihrem Land entfernen kann.