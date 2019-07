Mithilfe von Solarzellen wird Sonnenlicht in elektrischen Strom umgewandelt. Hier kommen sogenannte Halbleiter ins Spiel. Die Halbleiterschichten sind übereinander angeordnet sind und generieren freie Ladungen, die schließlich als Elektronen abfließen können. Dies wiederum geschieht durch einen elektrischen Leiter. Dabei wird Energie gewonnen, die man entweder direkt zum Einsatz bringen oder zwischenspeichern kann. In das öffentliche Stromnetz gelangt die Energie durch die Umwandlung in Wechselstrom.