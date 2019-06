Erste Stadt Österreichs ruft Klimanotstand aus!

Juni-Hitze auf Rekordkurs

Zur Krisenstimmung passend liest sich auch die Wetterprognose für die kommende Woche: Vor allem in den westlichen Bundesländern muss man mit großer Wahrscheinlichkeit mit neuen Hitzerekorden für den Monat Juni rechnen. So sind in Vorarlberg und in Tirol am Mittwoch und Donnerstag stellenweise um die 37 Grad zu erwarten. Auch die Zahl der Tage im Juni mit mindestens 30 Grad ist auf Rekordkurs.