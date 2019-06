Außenministerium will DNA-Tests für alle IS-Kinder

„Staaten haben Pflichten gegenüber ihren Bürgen“

Jetzt gibt es erneut Kritik von der UNO. „Staaten haben wichtige Pflichten gegenüber ihren Bürgern“, betont Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet. Die am Dienstag ihren 70. Geburtstag feiernde Kanzlerin Brigitte Bierlein verwies in dieser Frage an das Außenministerium. Von dort hieß es, die Sachlage werde geprüft. Mit lokalen Behörden plane man jetzt DNA-Tests der Kinder für eine allfällige Heimholung.