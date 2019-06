Griechischer Flüchtling zum Besten der NBA gewählt

Am 30. Juli 2013 wurde Antetokounmpo an 15. Stelle der NBA Drafts von den Milwaukee Bucks ausgewählt und mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet. Heuer gelang ihm der absoltute Durchbruch. „Ich danke Gott dafür, dass er mich mit diesem unglaublichen Talent gesegnet hat“, sagte Antetokounmpo zu Beginn seiner Dankesrede, in deren Verlauf er in Tränen ausbrach. „The Greek Freak“ setzte sich in der unter internationalen Medienvertretern durchgeführten Wahl klar vor „Titelverteidiger“ James Harden (Houston Rockets) durch.