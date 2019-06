Telfs: 34-Jähriger bei Arbeitsunfall getötet

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Telfs (Bezirk Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Er wurde in einer Pressmaschine zwischen einem Bolzen und Maschinenteilen eingeklemmt. Zu dem Unfall war es kommen, als er die Maschine bei laufendem Betrieb reinigen wollte.