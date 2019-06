16 Millionen Euro Überschuss im Jahr 2018

Zu verdanken ist der Überschuss unter anderem Mehreinnahmen aus den Ertragsanteilen (plus 9,3 Mio. Euro), der wirtschaftlichen Tätigkeit (plus 6,1 Mio. Euro) oder Steuern und Abgaben (plus 5,3 Mio. Euro) sowie geringeren Ausgaben bei den Transferzahlungen (minus 5,8 Mio. Euro), den Sachausgaben (minus 3,8 Mio. Euro) oder den Personalkosten (minus 3,1 Mio. Euro). Bei den Ausgaben für Investitionen schlug der Neubau des Paracelsusbades mit 15,8 Mio. Euro am stärksten zu Buche, gefolgt von 13,4 Mio. Euro für Seniorenwohnhäuser und 12,8 Mio. Euro für Schulen. Im Straßenbau und Verkehrsbereich wurden 10,6 Mio. Euro investiert.