Die Stars planschen am liebsten im Crinkle-Bikini

Kylie Jenner trägt es, Rosie Huntington-Whiteley auch: Bademode in Crinkle-Optik hat die Herzen der Promi-Beautys in diesem Sommer im Sturm erobert. Kein Wunder, passen sich diese One-Size-Stücke dank des dehnbaren Stoffs perfekt an die Kurven jeder Frau an.