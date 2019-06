Tirol: Auto von Urlaubern ging in Flammen auf

Schockmoment für ein belgisches Urlauber-Paar am Montagabend auf der B182 Brennerstraße in Tirol! Auf der Fahrt in Richtung Süden brach im Motorraum des Fahrzeuges plötzlich Feuer aus. Binnen kurzer Zeit stand der Wagen in Vollbrand. Aufgrund der enormen Rauchentwicklung musste nicht nur die Straße gesperrt, sondern auch der Zugverkehr auf den angrenzenden Schienen eingestellt werden.