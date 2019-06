Können Sie sich vorstellen, dass jemand anderer als Manfred Weber Kommissionschef wird?

Nein, das will ich mir gar nicht vorstellen. Das Volk hat entschieden, das sollen auch die Staats- und Regierungschefs akzeptieren. Ich würde es mir wirklich wünschen, dass er es wird, weil ich Manfred Weber persönlich schon kennenglernt habe, mit ihm gesprochen habe. Ich schätze ihn als Person wahnsinnig, weil er unglaublich bodenständig ist. Er kommt aus einem kleinen Dorf in Bayern und man merkt ihm an, dass er noch den nötigen Hausverstand und die Bodenständigkeit hat, die in Brüssel leider sehr oft verloren gegangen sind. Da sind Leute, die nicht mehr das Gespür haben, was man braucht und was die Themen sind, die die Leute interessieren.