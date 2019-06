Stöllner als FPÖ-Bezirksobmann wiedergewählt

„Gerade jetzt erfahren wir, dass die Freiheitliche Familie in schweren Zeiten nur noch näher zusammenrückt und dass kein Blatt zwischen uns passt. Das macht mich unheimlich stolz“, sagt Salzburgs Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Stöllner will sich vor allem in Verkehrs- und Umweltfragen stark machen, ist seit einem Jahr auch Mandatar im Landtag.