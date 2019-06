„Streets of Rogue“: Actionspiel kommt am 12. Juli

tinyBuildGames verrät in einem neuen Trailer das Veröffentlichungsdatum der finalen Version des Top-Down-Actionspiels „Streets of Rogue“. Der Titel kann auf Steam schon seit einer Weile als Early-Access-Betaversion gespielt werden und lockt mit vielfältiger Action im Stil früher „GTA“-Teile. Grafisch setzt man dabei auf einen Pixel-Look, das Gameplay verläuft nicht unblutig. „Streets of Rogue“ - die Community bewertete die Beta bereits sehr positiv - erscheint am 12. Juli 2019.