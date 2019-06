Weniger Kühe im Stall, aber diese geben mehr Milch

Mit 3.391.000 Tonnen (plus 2,3 Prozent) ging das Gros von 88,7 Prozent der erzeugten Kuh-Rohmilch an Be- und Verarbeitungsbetriebe, berichtete die Statistik Austria am Dienstag. Die restliche Rohmilch wurde, von einem geringfügigen Schwund abgesehen, auf den Höfen selbst verwertet. 260.000 Tonnen (6,8 Prozent) dienten als Futter für Kälber oder andere Haustiere und 132.000 Tonnen (3,5 Prozent) wurden am oder ab Hof - direkt oder in verarbeiteter Form - für menschliche Nahrungsmittel verwendet. Eine normale Milchkuh kommt im Schnitt auf etwa 20bis 30 Liter pro Tag, Hochleistungskühe können bis zu 50 Liter geben.