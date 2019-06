Affenhitze: Orang-Utans wissen, was nun zu tun ist

Dazu bekommen die Orang-Utans eine kleine Wanne in die Außenanlage. Gefallen finden sie auch an einem Schlauch mit Löchern, aus dem Wasser in alle Richtungen spritzt. Damit das Pritscheln spannend bleibt, kommen zudem immer neue Gegenstände wie Becher oder Badeenten zum Einsatz. „,Sol‘ füllt gerne Becher mit Wasser an, trinkt zur Abkühlung ein paar Schlucke oder lässt sich das Wasser direkt aus dem Schlauch in den Mund laufen“, schildert Tierpfleger Fredi Maier.